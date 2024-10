SERIE A, L'Inter passa all'Olimpico. Decisivo Lautaro

FirenzeViola.it

La domenica di Serie A si chiude con la vittoria dell'Inter contro la Roma. Nerazzurri che passano all'Olimpico grazie alla rete nel secondo tempo di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino punisce Svilar con un destro potente da dentro l'area di rigore su una ripartenza della formazione di Inzaghi portata avanti da Frattesi.

Inter che così sorpassa la Juventus in seconda posizione andando a meno due dalla capolista Napoli. Ottobre nero invece per la Roma che, dopo il ko in Europa League contro l'Elfsborg e il pareggio di Monza in campionato, perde anche in casa contro l'Inter. I giallorossi sono fermi a quota 10 punti in classifica e domenica prossima sfideranno al Franchi la Fiorentina di Palladino.