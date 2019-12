SERIE A, L'Inter dilaga e batte 4-0 il Genoa a San Siro

L'Inter di Antonio Conte risponde alla Juventus e batte 4-0 il Genoa. I nerazzurri vincono e convincono con una prova maiuscola in casa contro i rossoblù trascinati da un super Romelu Lukaku che apre le marcature al 31' per poi offrire l'assist per il raddoppio a Roberto Gagliardini al 33'. Nel secondo tempo poi c'è gloria anche per Sebastiano Esposito che su rigore trova il primo gol in Serie A al 64'. Chiude i conti ancora una volta Lukaku al 71' con un grande gol.