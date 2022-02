SERIE A, L'Hellas ok sul Venezia: 3-1, tris del Cholito

Torna al gol Simeone e il Verona si impone per 3-1 sul Venezia nel derby veneto della 27esima giornata di Serie A. Il Cholito, a secco da ben otto partite, firma una spettacolare tripletta e condanna i lagunari (inutile la rete di Okereke) al terzultimo posto in classifica in zona retrocessione. Continua quindi l’ottimo campionato della squadra di Tudor, vicina all'Europa, mentre Zanetti si aggrappa al match da recuperare con la Salernitana.