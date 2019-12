SERIE A, L'Atalanta vince in extremis: 3-2 al Verona

Vittoria in extremis per l'Atalanta sull'Hella Verona. La partita di campionato, conclusasi pochi minuti fa, ha visto i nerazzurri trionfare per 3-2: reti di Di Carmine (23' e 58'), Malinovskyi (44'), Muriel (64') e Djimsiti (90'+4'). La squadra di Gasperini passa ora a quota 28 punti in classifica al quinto posto insieme al Cagliari, mentre l'Hellas Verona rimane settimo con 18 punti a pari merito con il Parma.