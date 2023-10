SERIE A, Il programma della 9^ giornata: oggi 3 gare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La serie A riprende oggi con la nona giornata dopo la sosta per le Nazionali. Un turno spalmato su tre giorni fino a Fiorentina-Empoli di lunedì sera. Oggi le prime 3 gare, a partire da Verona-Napoli alle 15, Torino-Inter alle 18 e, per chiudere, Sassuolo-Lazio alle 20.45. Il Napoli torna in campo dopo la sconfitta interna con la Fiorentina che ha messo in discussione Garcia, costretto ora a vincere.

Domani lunch match per Roma-Monza (12,30) poi doppia sfida alle 15: Bologna-Frosinone e Salernitana-Cagliari. Alle 18 Atalanta-Genoa e alle 20.45 Milan-Juventus. Lunedì alle 18.30 si giocherà Udinese-Lecce e chiusura alle 20.45, come detto, con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli.