SERIE A, Il match delle 18:00 è Venezia-Como: le ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it

Una situazione di classifica precaria per entrambe, rispettivamente ultima e terzultima, per quello che sarà uno scontro salvezza molto delicato: queste sono le premesse di Venezia-Como, in campo tra poco per il match delle 18:00. Due allenatori che prediligono il bel gioco, come Di Francesco e Fàbregas, hanno fatto le loro scelte. Eccole:



Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.