SERIE A, Il derby va alla Juventus: il Torino va ko 2-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus si aggiudica il derby della Mole. Ai bianconeri è bastato un gol di Weah al 18’ e uno di Yildiz all'85' per avere la meglio di un Torino spento e involuto, incapace di creare mezza occasione da gol. Male ancora una volta nella Vecchia Signora Vlahovic.

Con questo successo, la formazione di Thiago Motta scavalca momentaneamente la Fiorentina (ma anche l’Atalanta e la Lazio) e sale a quota 24 punti in classifica, al 3° posto. I granata, al settimo ko nelle ultime otto gare compresa la Coppa Italia, resta all’11° posto in classifica con 14 punti: la panchina dell’ex viola Vanoli potrebbe già essere in bilico…