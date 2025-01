SERIE A, Il Bologna riacciuffa l'Empoli e scavalca i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna pareggia al Castellani per 1-1 e portandosi a 34 punti scavalca momentaneamente la Fiorentina al sesto posto in classifica. L'Empoli va in vantaggio un po' a sorpresa al 24' con Colombo, ma al 44' Dominguez riesce a pareggiare. Nella ripresa succede poco o niente fino all'80' quando Beukema può portare in vantaggio gli ospiti ma Vasquez si supera e para.