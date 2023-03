FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 2-2 il match di Serie A delle 18. All'Arechi, Salernitana e Bologna non si fanno male, pareggiando grazie alle reti di Pirola e Dia per i locali e di Ferguson e Lykogiannis per gli ospiti. Il Bologna passa così a quota 37 punti, con la Fiorentina che può agganciarlo in caso di vittoria domani.