SERIE A, Genoa-Sampdoria, le formazioni del derby

È un Derby della Lanterna più che mai decisivo quello che va di scena stasera a Marassi: di fronte un Genoa che, da quando Andriy Shevchenko ha rilevato Davide Ballardini sulla panchina rossoblù, è ancora alla ricerca dei primi punti e dei primi gol con la nuova gestione, e una Sampdoria che in sedici partite ha già perso nove volte e con una situazione societaria e di gestione tecnica decisamente precaria. Punti pesantissimi in palio in una delle sfide più affascinanti del panorama italiano, ecco le scelte di Andriy Shevchenko e Roberto D'Aversa:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa,

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Criscito, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko