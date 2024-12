SERIE A, Genoa corsaro a Empoli. Il Monza ancora ko

FirenzeViola.it

Si sono da poco concluse le due partite del sabato, iniziate alle ore 15, che hanno dato il via alla 18a giornata del campionato di Serie A, la penultima del girone d’andata. A Parma, i ducali hanno battuto 2-1 il Monza in rimonta grazie al gol al 98’ di Valoti. Ad andare in vantaggio erano stati i padroni di casa al 56’ con un rigore di Hernani, prima che all’85’ Pereira riequilibrasse il punteggio. In pieno recupero però il gol-vittoria dei gialloblù.

A Empoli invece arriva il successo del Genoa, che si è imposta sugli azzurri per 2-1: vantaggio del Grifone con l’ex viola Badelj al 46’, raddoppio di Ekuban al 68’ (in mezzo il rigore sbagliato da Esposito al 54’) e nel finale la rete della bandiera dei toscani siglata dallo stesso Esposito.