SERIE A, Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Parma

© foto di www.imagephotoagency.it

Un match cruciale sia per la Roma che per il Parma sono le premesse del lunch match della 17ª giornata di Serie A. La formazione di Claudio Ranieri sembra aver trovato la quadra, quantomeno in casa, sì, perché a Como lo scivolone è arrivato e adesso la squadra capitolina è a soli due punti dalla zona retrocessione, un punto in più del Parma, che all’Olimpico deve fare di tutto per non tornare a casa senza punti. Queste le scelte dei due tecnici:



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri



PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Hernani; Man, Haj, Almqvist; Bonny. All. Fabio Pecchia