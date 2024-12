SERIE A, Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Venezia

FirenzeViola.it

Dopo il pareggio di ieri tra Lazio e Atalanta, il Napoli ha un’occasione d’oro per tornare in cima alla classifica. Con una vittoria, gli uomini di Conte aggancerebbero i bergamaschi, concludendo l’anno a pari punti con la squadra di Gasperini. Per riuscirci, i partenopei dovranno affrontare l’insidioso match del Maradona contro il Venezia, che contro le grandi ha spesso provato a sorprendere con risultati inattesi.

Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.



VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Nicolussi, Busio, Ellertsson, Carboni F.; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco.