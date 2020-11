SERIE A, È Hellas show: 2-0 a Bergamo sull'Atalanta

Successo prestigioso del Verona che nel terzo anticipo della nona giornata di Serie A si impone per 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Miguel Veloso su calcio di rigore al 62’ e di Zaccagni all’83’ sugli sviluppi di un contropiede. Con questo successo, la squadra di Juric supera proprio la Dea raggiungendo quota 15 punti in classifica. La formazione di Gasperini - che era reduce dalla storica vittoria in Champions a Liverpool - invece resta a quota 14, al nono posto e fuori dalla zona Europa.