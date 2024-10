SERIE A, Classifica aggiornata. Viola a 10 punti

FirenzeViola.it

Con la vittoria di questa sera contro il Milan la Fiorentina sale a quota 10 punti in classifica. La formazione di Palladino raggiunge in classifica un gruppo di squadre composto da Roma, Empoli e Atalanta. Fiorentina 11' per differenza reti. Questa la classifica aggiornata alla settima giornata di campionato:

CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 16

Inter 14

Udinese 13

Juventus 13

Lazio 13

Milan 11

Torino 11

Empoli 10

Atalanta 10

Roma 10

Fiorentina 10

Hellas Verona 9

Como 8

Bologna 8

Cagliari 6

Parma 6

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 4