SERIE A, Atalanta-Lazio finisce 2-2: de Roon al 94’

L’Atalanta si salva per un pelo, in casa, contro la Lazio. La sfida valida per l’11^ giornata di Serie A è terminata 2-2, coi biancocelesti che sono passati in vantaggio con Pedro (18’) per poi farsi rimontare da Zapata (46’); nella ripresa secondo vantaggio laziale con Immobile (74’) neutralizzato all’ultimo respiro da de Roon (94’). Adesso la Dea si trova quinta in classifica con 19 punti, mentre la squadra di Sarri sesta a quota 18 punti.