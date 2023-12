SERIE A, Alle 18 Lazio-Cagliari. Le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

Alle ore 18, Lazio e Cagliari scendono in campo all'Olimpico nella seconda sfida del sabato di campionato. La squadra di Sarri per cercare quella continuità di risultati mai avuta quest'anno, quella di Ranieri per continuare la rincorsa alla salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All. Sarri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Goldaniga; Zappa, Prati, Makoumbou, Azzi; Viola; Lapadula, Petagna. All. Ranieri