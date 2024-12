SERIE A, Alle 15 Empoli-Genoa e Parma-Monza: le scelte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Due squadre in cerca di riscatto dopo le ottime prestazioni contro le prime della classe, che però non hanno portato alcun punto. Queste le premesse di Empoli-Genoa, appaiate in classifica tra l'11° e il 13° posto e separate da soli 3 punti. Ecco le formazioni delle due squadre:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismaijli, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D’Aversa

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

Discorso totalmente diverso per Parma e Monza: entrambe le squadre stanno attraversando un periodo nero in campionato. Sia i ducali che i brianzoli arrivano da tre sconfitte consecutive. Il Monza, ultimo in classifica, ha anche recentemente cambiato guida tecnica, con Bocchetti che ha raccolto l'eredità di Nesta. Questo il suo primo 11 iniziale, assieme a quello di Pecchia:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Cancellieri. All. Pecchia.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; D’Ambrosio, Bondo, Bianco, Birindelli; Ciurria, Maldini; Caprari. All. Bocchetti.