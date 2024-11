SERGIO RAMOS, Tratta con il Newcastle per 18 mesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Conclusa la sua seconda avvenutura al Siviglia lo scorso 30 giugno, Sergio Ramos vuole continuare a giocare in Europa e per questo ha rispedito più volte al mittente anche diverse proposte da campionati di altri continenti. Una volontà, quella del giocatore, che presto potrebbe essere ripagata. Stando a quanto riportato da Sport infatti, lo spagnolo sarebbe in contatto con il Newcastle, formazione attualmente a un punto di distanza dalla zona europea in Premier League, che avrebbe messo sul piatto un accordo di 18 mesi.