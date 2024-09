SERENA, Sorpresa? Pensavo lo potesse essere la Fiorentina

FirenzeViola.it

L'ex attaccante e opinionista televisivo Aldo Serena ha parlato a News.superscommesse.it dei temi caldi della Serie A, dicendo la sua anche su una possibile sorpresa del campionato: "Prima dell’inizio della stagione avrei detto la Fiorentina perché Palladino ha idee, allo stesso tempo, moderne e concrete. E, poi, per la campagna acquisti che ha garantito, almeno in avanti, un parco giocatori di assoluto valore, in attesa di poterci gustare Gudmundsson.

Ho riveduto adesso un po' il mio pensiero, ma resta sospeso perché con l’islandese in campo può diventare davvero, la Viola, una squadra molto interessante. Come rivelazione, anche il Torino è da considerare, magari nella coda delle posizioni europee".