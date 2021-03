SERBIA, Vlahovic in gol. 90 minuti per Milenkovic

Vlahovic in gol anche con la sua Serbia. Il giovane attaccane viola mette il marchio anche nella vittoria della sua Nazionale contro l'Irlanda nella gara delle qualificazioni al Mondiale 2022. I sebri battono 3-2 gli irlandesi grazie anche alla doppietta di Mitrovic, aggiudicandosi tre punti fondamentali per la classifica del girone. Da sottolineare anche la prova di Milenkovic, che è rimasto in campo per tutta la gara.