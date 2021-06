SENSI KO, Tifosi lo attaccano: sfogo della fidanzata

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Stefano Sensi rischia di dover rinunciare all'Europeo dopo l'ennesimo infortunio muscolare che ne ha condizionato la stagione. I tifosi sui social non lo hanno risparmiato dalle critiche e in soccorso del calciatore dell'Inter è arrivata la fidanzata. "È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa e incredibilmente ignorante allo stesso tempo" ha scritto in una storia Instagram Giulia Amodio. Poi ha concluso: "Una cosa me la auguro, che riceviate lo stesso trattamento al quadrato, non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siete incredibilmente stupidi". (ANSA).