SEMPLICI, Simeone e Nandez possono partire

Nella conferenza stampa di oggi dal ritiro nella Val di Pejo, il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha fatto il punto su due giocatori, l'attaccante ex Fiorentina Giovanni Simeone ed il centrocampista uruguayano Nahitan Nandez, che sembrano entrambi vicini a lasciare i rossoblù: "“Io vorrei trattenere Giovanni, la stagione scorsa gli ho dato dello spazio ma non avevo tempo di gestire tutte le scelte, perché dovevo fare risultato. Partendo dall’inizio avrà tante chance, perché è una punta che può fare molto bene. Poi dipende sempre dal mercato, ma da parte mia c’è grande disponibilità. Nandez è uno di quelli che ha più mercato, quindi dovremmo fare un sacrificio. Fosse per me è chiaro che li terrei tutti, ma vogliamo anche valorizzare chi ha avuto meno spazio l’anno scorso”.