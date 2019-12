SCONCERTI, Viola? Nessuno salta l'uomo. Spalletti...

Il decano del giornalismo Mario Sconcerti ha parlato in vista della sfida tra Fiorentina e Inter: "I viola sono una squadra modesta e spaccata. Non tutte le colpe vanno date a Montella, la squadra è stata costruita male. La Fiorentina deve capire quale è la disponibilità economica e gli obiettivi raggiungibili nella prossima sessione di mercato. Io non sottovaluterei la retrocessione. Non c'è un giocatore che salta l'uomo. Spalletti? Costa tanto e non allena questo tipo di squadre".