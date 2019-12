SCONCERTI, Piatek? Sarebbe un rinforzo importante

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi di giornata: "Piatek potrebbe andare in prestito, ma hanno sempre detto di no. Certo che con l'arrivo di Ibrahimovic, salta il polacco. E' un peccato però, perché è l'unico attaccante di ruolo che ha il Milan. Ma si tratta di tirare avanti per 5-6 mesi e vedere cosa viene fuori. Piatek-Fiorentina? Non manca solo il centravanti alla Viola. Non credo che possa venire però, perché è un giocatore importante. Sarebbe un rinforzo importante per tutti".