SCONCERTI, Non si può comprare chiunque. Chiesa...

Durante il suo consueto punto sulla Fiorentina, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così della situazione in casa viola: “Penso che Pradè sia molto bravo e competente: mi fido di lui. È ancora presto per dare una valutazione sul suo operato ma era chiaro che la Fiorentina non avrebbe potuto comprare chiunque, lo sapevamo. Oa è il momento più duro, quello in cui devi misurare i sogni con la realtà. Veretout? Gli scambi non si fanno praticamente più perché ci si vuole scegliere i giocatori da comprare e Biglia non può valere più di 12 milioni allo stato attuale delle cose. La metà di Veretout. Chiesa? La situazione è complicata ma dipende tutto da lui e da cosa vuol fare: non se ne può fare un prigioniero”.