SCONCERTI, La squadra per ora è da Serie B. Balo...

A TMW Radio, a Maracanà, Mario Sconcerti ha detto la sua sulla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Commisso dice che vuole divertire, ma la squadra va fatta. Per ora è da una buona B. Non ci sono giocatori. Mi aspetto 3-4 giocatori interessanti, dei giovani d'autore come Ounas, Tonali, che diano un senso alla squadra. Balotelli? Abbiamo un bel centravanti come Vlahovic, potrebbe essere buono ma non ho notizie in tal senso".