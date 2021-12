SCONCERTI, Con DV9 a Firenze scudetto in 2 anni

Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, durante il programma Stadio Aperto di TMW Radio ha parlato anche di Dusan Vlahovic e delle sue enormi qualità: "Dobbiamo renderci contro che Vlahovic è un giocatore non solo decisivo, ma decisivo per lo scudetto: se lo tenessimo, probabilmente entro due anni vinceremmo lo scudetto. Se devo pensare a un modello di squadra in continuo rafforzamento, oggi Vlahovic ti dà il senso del compiuto, il prezzo dello scudetto. A qualunque delle squadre sopra in classifica, Vlahovic farebbe comodo, e vincerebbe lo scudetto".