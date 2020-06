SCONCERTI, Chiesa va venduto. Stadio a Campi...

Il decano del giornalismo Mario Sconcerti ha parlato così della Fiorentina: "Domani inizia un calcio a noi sconosciuto, e spero che la squadra viola non si faccia trovare impreparata. Sul mercato prenderei un attaccante da 20 gol e un regista. E in difesa confermerei sia Milenkovic che Pezzella. Nuovo stadio a Campi? Ci credo, è l'unica soluzione sul piatto che soddisfa sotto molti punti di vista l'idea di Commisso. Futuro Chiesa? Va venduto. Secondo me il suo prezzo si è abbassato ed a 70-80 milioni non lo compra nessuno".