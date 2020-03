SCONCERTI, Castro può diventare titolare di una big

Per parlare della situazione attuale e delle vicende del mondo sportivo è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti.

Quali giocatori ti piace rivedere con piacere su Youtube?

"Lo sport in questo momento è difficile pensarlo e vederlo. Mi coinvolgerebbe il mercato, adesso. Tengo però molto a Castrovilli in questo momento".

Pellegrini, Castrovilli e Tonali: su chi punteresti se fossi un grande club?

"Mi piace molto Pellegrini, ma anche Castrovilli è stato ottimo. Mi aspettavo qualcosa di più da Tonali, di cui non si discutono le qualità di base. Credo che Pellegrini e Castrovilli possono diventare titolari in grandi squadre, Pellegrini gioca già in una grande squadra. Tonali in una grande squadra non credo partirebbe titolare ora".