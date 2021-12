SCONCERTI, Berardi-Viola solo se partirà Vlahovic

Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà ed ha parlato anche del mercato della Fiorentina a gennaio. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che prenderà Ikoné del Lille a gennaio. Se arrivasse Berardi se ne andrebbe Vlahovic. Il progetto Fiorentina credo che Commisso possa portarlo avanti mettendo dentro 2-3 buoni elementi. Vlahovic ha segnato il 53% dei gol della Fiorentina, non ricordo numeri del genere. E' una cura lui, ma anche una malattia. Vuol dire che se non hai Vlahovic, gli altri non segnano. E che se fermi lui, fermi tutti. Credo si debba trovare l'alternativa sul mercato a gennaio".

Scamacca al posto di Vlahovic alla Fiorentina?

"Tutti mi dicono che il ragazzo c'è, ha una situazione familiare particolare, ma tutti mi dicono che è un ragazzo che non si fermerà più. E' partito lento, spesso in panchina, ora ha più spazio. Lui ha cominciato a segnare, Raspadori no. Uno come lui manca a tantissime squadre, a partire dalla Nazionale".