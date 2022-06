SCONCERTI, Belotti? Se gioca può fare anche 20 gol

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così della situazione attuale in casa viola: "Secondo me la Fiorentina è pronta a fare un calciomercato di qualità. Se prendi Belotti e lo fai giocare è in grado di segnare tra i quindici e i venti gol. Credo che l'investimento fatto per Cabral non sia del tutto da buttare. La Fiorentina deve fare in modo di valorizzarlo perché ha qualità. Amrabat non è solo un pallino di Commisso ma anche dell'allenatore, ha fatto molto bene nelle sue ultime uscite".