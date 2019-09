SCONCERTI, Avventuroso che Montella sia rimasto

Per parlare di Serie A e di calciomercato è intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti. Ecco le sue parole sulla Fiorentina: "Montella rischia? Credo di si. Non vince da marzo, compreso il Siviglia. È già stato abbastanza avventuroso che sia rimasto lì. Per ora non ho visto neanche un grande mercato della Viola. Non è che possa arrivare tanto più in alto. Ribery è servito per mettere gli occhi sulla Fiorentina. Fa molto comodo in spogliatoio, anche come esempio. Ma su chi può contare lui?".