SCONCERTI, Aspettare il giorno zero. La Serie C...

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radio.

Come si valutano gli ultimi quaranta giorni del calcio italiano?

"Credo che il calcio stia usando questa nenia del calendario come unico argomento, come se fosse calciomercato. Essendoci per molti media un argomento solo, la cosa viene moltiplicata e diventa una noia mortale. Se sulle trattative una base reale c'è sempre, qui dipende solo dal virus e non da tutti quelli che discutono. La cosa più normale è aspettare il giorno zero e darsi due settimane di sicurezza in seguito".

Riusciranno a ripartire tutte le realtà del calcio?

"La Serie C è un mondo discusso e discutibile. Non ci possiamo permettere sessanta squadre di C, semi-professionistiche e nessuno sa cosa significhi. Il mondo della Serie C è una delle malattie del calcio da decenni, ormai. Da anni vediamo fallimenti e penalizzazioni legate ai mancati pagamenti che fanno capire che c'è qualcosa di non sopportabile. Non so in quante parti del mondo possano avere cento squadre professionistiche... Le strutture, poi, funzionano se sono riempite. Il Coronavirus dà una spallata, ma non è alla base del problema Serie C, e idem per i dilettanti".