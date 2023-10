SCOMMESSE, Corona martedì alla Rai farà altri nomi

FirenzeViola.it

In nemmeno un mese Fabrizio Corona guadagnerà oltre 30mila euro dalla Rai. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, che fa i conti in tasca all'ex paparazzo che sui social ha annunciato di svelare tutto ciò che non ha ancora detto sul caos scommesse martedì sera su Rai 2. Nelle ultime settimane Corona è andato ospite prima da Mara Venier a Domenica In e poi nella prima puntata di Belve di Francesca Fagnani. Ingaggio da 12mila euro per entrambe le ospitate, dove ha parlato soprattutto della sua vita privata.

Martedì, invece, sarà ad Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo dove ha promesso di dire tutto, o quasi, quel che sostiene di sapere e ancora non ha detto

sul nuovo scandalo scommesse. E Viale Mazzini anche in questo caso pagherà: tra gli 8 e i 10 mila euro è la cifra di cui si parla. Così per le tre interviste Corona supererà abbondantemente i 30mila euro.