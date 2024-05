SCOMMESSE, Bufera Paqueta: presi 3 gialli appositamente

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Momento molto complicato per Lucas Paqueta. Il centrocampista del West Ham è stato accusato dalla FA di presunte violazioni delle regole sulle scommesse e questo comporterà probabilmente anche l'impossibilità per lui di trasferirsi al Manchester City, club che lo aveva messo nel mirino, in estate. Dopo 9 mesi di indagini relative a 3 ammonizioni ricevute dal brasiliano lo scorso anno è arrivata la comunicazione.

Il suo caso, come riportato dal Daily Mail, sarà esaminato da una commissione indipendente e, se ritenuto colpevole, potrebbe essere squalificato. A differenza di Toney però, al momento, la FA non ha specificato che lui stesso abbia scommesso. Questo il comunicato: "Si presume che abbia cercato direttamente di influenzare l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall'arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse al fine di far trarre profitto a uno o più persone dalle stesse".