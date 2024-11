SCANDICCI, Martedì 19/11 il Premio Maria Nisticò

Martedì 19 novembre alle 21 presso la Sala Consiliare Orazio Barbieri del Comune di Scandicci (piazzale della Resistenza), si terrà la tredicesima edizione della manifestazione “Notte del Pallone Rosa" e del "Premio a Maria Nisticò” (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Durante la serata verranno premiate donne e uomini che si sono distinte per impegno e passione nello sport; in questa edizione la giornalista e conduttrice televisiva Simona Rolandi e Alfredo Trentalange, ex presidente dell'Associazione Italiana Arbitri.

La serata sarà organizzata dalla famiglia Nisticò, dal Comune di Scandicci in collaborazione con il Comune di Cardinale (provincia di Catanzaro) e dall’Associazione Italiana Arbitri.