SCALONI, Brasile? Cambierò qualcosa rispetto all'Uruguay

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Scaloni, allenatore della Nazionale Argentina, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dalla partita contro il Brasile: "La formazione che scenderà in campo contro i verdeoro l'ho già scelta, ma i calciatori ancora non la sanno. Voglio modificare un po' la squadra ma senza cambiare troppo. Di Maria? Può giocare, così come tutti gli altri giocatori".