SASSUOLO-UDINESE, Finisce senza reti al Mapei

Il Sassuolo si ferma ancora sul più bello: quando, seppur in via temporanea, avrebbe potuto scavalcare il Milan capolista e raggiungere per la prima volta nella propria storia il primo posto in classifica. Invece, l’Udinese si conferma bestia nera per Di Francesco arrivato a otto confronti senza mai essere riuscito a battere i friulani. Al Mapei Stadium, finisce 0-0 e la squadra di Luca Gotti non vince, ma l’impressione è che porti a casa la partita come voleva fare.