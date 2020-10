L'anticipo del venerdì Sassuolo-Torino finisce con un pirotecnico 3-3. Nonostante la nebbia fitta la partita regala spettacolo col Sassuolo che in svantaggio di due reti riesce a rimontare fino al risultato finale di 3-3. A segno per la squadra di casa il solito Ciccio Capito che ha siglato il pareggio finale, Djuricic e Chiriches. Per il Torino invece a segno Linetty, Belotti, e Lukic.