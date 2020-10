SASSUOLO-TORINO, Le ufficiali: nei neroverdi Lopez

Il Sassuolo insegue il sogno: con una vittoria, i neroverdi sarebbero, almeno per una notte, primi in classifica. Di fronte c'è il Torino: reduce da tre sconfitte in altrettante partite, i granata cercano di scrollarsi di dosso un avvio a dir poco disastroso. Fischio d'inizio alle 20,45.

Roberto De Zerbi conferma Chiriches al centro della difesa e ripropone otto undicesimi della formazione che ha battuto il Bologna al Dall'Ara nell'ultima di campionato. Le novità sono Ayhan, schierato in posizione di terzino destro. A centrocampo esordio dal 1' per Maxime Lopez, preferito a Bourabia; titolare anche Raspadori, che rileva Traoré sulla trequarti. In attacco c'è Caputo.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.