SASSUOLO-FIORENTINA, Un precedente pure in C2

Foot Stats fornisce il resoconto dei precedenti tra Sassuolo e Fiorentina, avversarie in campionato questa sera alle ore 21.

Una sola vittoria in sette partite giocate. Il Sassuolo, pur essendo in casa, non ha una grande tradizione con la Fiorentina. I neroverdi giusto la scorsa stagione si sono fatti rimontare l'anno scorso nelle fasi finali del match coi viola, la bellezza di due reti chiudendo sul 3-3 (tra l'altro essendo anche in superiorità numerica). Nonostante sia in vantaggio negli scontri diretti in Emilia, la vittoria dei viola è il risultato che manca da più tempo. L'ultimo successo i toscani lo hanno ottenuto il 14 febbraio del 2015 per 3-1.

Tra queste due squadre esiste anche un precedente addirittura valido per la C2 con vittoria della Fiorentina per 1-0. Viola che si erano ritrovati in categoria dopo il fallimento societario con Cecchi Gori e la ripartenza con i Della Valle.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

3 vittorie Fiorentina

8 gol fatti Sassuolo

11 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2002/2003, Serie C2 - Sassuolo vs Fiorentina 0-1

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2018/2019, Serie A - Sassuolo vs Fiorentina 3-3