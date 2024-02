SASSUOLO, Esonerato Dionisi, al suo posto Bigica

FirenzeViola.it

Emiliano Bigica sarà il nuovo tecnico del Sassuolo. Dopo l'esonero di Alessio Dionisi è stato scelto di promuovere in prima squadra quello che ormai è da considerarsi a tutti gli effetti l'ex allenatore della Primavera. Per Bigica anche un passato in viola da giocatore (dal 1995 al 1999) e da allenatore della Primavera (dal 2017 al 2020). Questo il comunicato ufficiale:

"L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro.

La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica".