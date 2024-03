SARRI, Rassegna le dimissioni da allenatore della Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano notizie in tempo reale per quanto riguarda la panchina della Lazio. Secondo quanto riportano i colleghi di Radio Radio, il tecnico Maurizio Sarri ha rassegnato proprio in questi minuti le dimissioni. La notizia era nell'aria alla luce del periodo complicato vissuto dai biancocelesti. "Se non mi volete più, parlate chiaro" aveva infatti dichiarato l'allenatore ex Napoli in tempi non sospetti.