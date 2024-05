SARRI, Non mi sono proposto ai viola. V.Park? Era una battuta

FirenzeViola.it

Ieri, Maurizio Sarri, tecnico ex Lazio, Juventus e Napoli tra le altre, ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia. Il toscano è ripartito dalle parole rilasciate nei giorni scorsi a margine della presentazione del 22esimo Memorial Niccolò Galli, quando disse di voler ripartire da un progetto "arrapante": "Arrapante solitamente si abbina a una donna (scherza, ndr). Cerco qualcosa di stimolante, una proposta che inneschi questo tipo di sensazioni. Mi piacerebbe fare un percorso con una squadra abbastanza giovane, che possa stare insieme in un periodo medio-lungo, per vedere dove si può arrivare. Si parla di giovani, a volte, in modo insensato, i giocatori sono forti e meno forti. I giocatori giovani forti possono essere plasmati, quindi è più stimolante per un allenatore. Mi piacerebbe un percorso con giocatori di età media bassa. Anche con una società che ha voglia di crescere, senza fretta. Ma che abbia le idee chiare”.

Ha detto: “Non chiedetemi più della Fiorentina perché altrimenti vado a bussare al Viola Park”.

“Quando si parla con voi giornalisti tirare sempre fuori la frase dal contesto… Io non posso tornare a casa e leggere che mi sono proposto alla Fiorentina. Io non mi propongo a nessuno. Abitando in questa zona ci sono cento persone che mi chiedono perché non voglio andare a Firenze. Ma non c’è mai stata alcuna trattativa e nemmeno un approccio, non è che non ci voglio andare. La battuta del Viola Park era una frase per stemperare le domande che mi fanno persone della zona”.