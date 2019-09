SARRI-MONTELLA, Una sfida allergica allo 0-0

Quello di sabato pomeriggio sarà il quarto Montella-Sarri in campionato. La prima volta fu in occasione del derby dell’Arno stagione 2014-2015 quando Fiorentina-Empoli terminò col risultato di 1-1. Quindi ecco i due successivi testa a testa col tecnico oggi in viola sulle panchine di Sampdoria e Milan, mentre l’attuale bianconero vestiva la tuta del Napoli: Sampdoria-Napoli 2-4 nel 2015-2016 e Milan-Napoli 1-2 nel 2016-2017. Insomma, match ad alto contenuto di gol. Un trend che non varia dando uno sguardo anche ai Sarri-Montella di campionato. Altre tre sfide, con 2 successi per lo juventino e 1 per il fiorentino, con ben 14 marcature. Così gli incroci fra i due mister viaggiano a media di poco superiore ai 4 gol ogni novanta minuti e le due squadre in campo sempre a rete. Dovesse scapparci il punteggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, sarebbe quindi una singolarità. Chiudiamo ricordando che per Vincenzo Montella sarà la 16esima sfida alla Juventus in Serie A. Il bilancio lo vede in svantaggio per numero di vittorie, 2-10, e gol marcati dalle sue formazioni, 12-27. Sono in perfetto equilibrio, al contrario, i match di campionato fra Maurizio Sarri e la Fiorentina: 2 vittorie per parte, 4 segni X, 13 marcature a testa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E SARRI IN CAMPIONATO

1 vittoria Montella

1 pareggio

4 vittorie Sarri

10 gol fatti squadre di Montella

15 gol fatti squadre di Sarri