SARRI, Firmato il rinnovo con la Lazio fino al 2025

Come riporta Il Messaggero, a brevissimo arriverà l’ufficialità ma intanto da ieri sera c’è la firma sul rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio fino al 2025. Il problema però è che la vera e propria campagna rafforzamento inizierà solo dopo aver piazzato gli esuberi, stavolta senza l'escamotage dei prestiti. Sarri ha fatto capire che servirà una rifondazione: Carnesecchi in porta, Romagnoli (puntato anche da Fiorentina e Valencia) e Casale in difesa, Mertens in attacco. Queste le priorità seguite dal terzino sinistro (Emerson Palmieri o Parisi) e almeno uno tra Loftus-Cheek, Allan e Ilic a centrocampo. L'unico acquisto chiuso al momento è Marcos Antônio, atteso nella Capitale. Stallo per tutti gli altri.