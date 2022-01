SARRI, Chiede chiarezza: "Ci dicano cos'è il Covid"

Maurizio Sarri chiede chiarezza sulle regole e in conferenza stampa al termine della gara pareggiata 3-3 contro l'Empoli, ha dichiarato: "Se la malattia è pericolosa si deve fermare tutto, altrimenti se è un'influenza si sta a casa con l'influenza. Ci devono dire se è pericolosa o meno. Così è dura anche perché poi siamo in mano alle decisioni di venti regioni e ognuno ragiona in maniera autonoma. Una squadra viene fermata con 4 o 5 positivi e altre invece giocano. Se le decisioni sono delle ASL regionali è difficile fare un protocollo". Le parole riportate da TMW.