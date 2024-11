SARA VENTURA, Toro-Fiorentina sarà un successo

Fonte: Lady Radio

© foto di www.imagephotoagency.it

Per parlare di Torino-Fiorentina da tifosa granata, Sara Ventura, conduttrice radiofonica e sorella di Simona, ha detto: "La situazione del Torino è che ci manca il perno della squadra Zapata. Rientra Vlasic ma vabbè… Devo dire che sia io che Simona ci eravamo galvanizzate a inizio stagione anche se non ci siamo abituati e di solito rimaniamo sempre molto umili e modesti perché non ci illudiamo più di tanto. Ma comunque vada, Torino-Fiorentina sarà un successo. Ci accomuna un grande odio verso la Vecchia Signora, che in realtà unisce un po' tutti. La Juventus ha una storia bella e vincente però che siano simpatici non si può dire".

La passione per il Torino?

"A me scorre sangue granata nelle vene, è come una seconda pelle. Magari non riesco a seguire tutte le partite per impegni personali ma ho una certezza: che il granata si sostiene a prescindere da cosa succede. Mio figlio? È interista ma va bene, bastava non fosse juventino".