SAPONARA, Non ci sono alibi, dobbiamo rialzare l'asticella

Riccardo Saponara ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Sarebbe stata più facile da spiegare una partenza negativa. Eravamo partiti molto bene, funzionava tutto, forse il 2-0 ci ha tolto un po’ di attenzione e ci è costato carissimo”.

Servirà da lezione questa partita?

“C’è poco da portare a casa da questa gara. Dobbiamo voltare pagina il prima possibile e rimetterci sugli attenti. È il secondo campanello di allarme in una settimana, dobbiamo rialzare l’asticella in vista dei prossimi incontri fondamentali per la stagione, non possiamo permetterci più prestazioni come quella di oggi”.

Possono aver influito le tante prestazioni?

“Una partenza positiva come quella di oggi, penso che scansi questa ipotesi. In caso di una partita totalmente negativa, saremmo andati a ricercare le motivazioni nella stanchezza e nella fatica mentale. Non credo si possano trovare alibi in queste circostanze”.



Sulla ritorno di Coppa Italia: “Dovremo pensare a vincere, non possiamo pensare a gestire il risultato. Bisogna provare a vincere tutte le partite, con il solito atteggiamento da Fiorentina. Non abbiamo dimostrato grande capacità di gestione. Loro aspetteranno una nostra sbavatura, il pericolo è sempre dietro l’angolo”.